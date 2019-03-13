Pazarlar GES ihalesi yapıldı

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi tarafından yapılacak olan Güneş Enerji Santrali ihalesini gerçekleştirdi.

Yenilenebilir Enerji Üretimi kapsamında Pazarlar Belediyesi tarafından yap, işlet devret modeli ile kurulacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) montajlı mal alımı ihalesi yapıldı.

Yapılan ihale sonrasında değerlendirmelerde bulunan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yapılan ihale sonrası Türkiye'de örnek bir belediye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Erdoğan, "Yenilenebilir Enerji Üretimi kapsamında, yap , işlet, devret modeli ile Güneş Enerji Santrali ihalemizi gerçekleştirdik. Bizim önem verdiğimiz projelerimizden birisi olan Güneş Enerji Santrali tesisimizi ova harmanı mevkisine kuracağız. Tesisimiz, 1 MW'lık(1000 kilovat) bir güce sahip olacak. Belediyeler içerisinde örnek olacak ve enerji üretimini sağlayacak olan tesisimiz Pazarlar Belediyemize kalıcı gelir getirici kaynaklarının bir kolu olacak" şeklinde konuştu.

Güneş Enerji Santrali kapsamında Pazarlar Belediyesi olarak önemli bir projeyi daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Erdoğan, "GES projesiyle önemli ve büyük bir hizmeti daha Pazarlar'a kazandırmış oluyoruz. 15 yıl süreyle yap, işlet, devret modeli ile Yoldaş Pano firması tarafından işletilecektir. Belediyemizin tüm elektrik masrafları bu firma tarafından karşılanacaktır. Belediyemizin yaklaşık yıllık 500 bin lira elektrik giderimiz bulunmaktadır. Yapılan tesisle birlikte yıllık yaklaşık 500 bin lira giderden kurtulacağız. Aynı zamanda belediyemizi büyük yükten kurtulacak olup aynı zamanda hiç masraf etmeden ihale bitiminde üretim yapan bir tesise sahip olacağız. Yer teslimini gerçekleştirdiğimiz andan itibaren iki ay gibi bir sürede tesisimizi faaliyete geçirmiş olacağız. Güneş Enerjisi Santrali Tesisimiz ile birlikte de Pazarlar Belediyesi gelir anlamında ciddi bir kazanım elde edecek. Güneş Enerjisi Santrali (GES)'in ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 yıl sonra belediyemiz aylık 150 bin lira gelire sahip olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA