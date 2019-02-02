Pazarlılar "Merhaba 2019" konserinde buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Rize Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin "Merhaba 2019" konserine katıldı.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen gecede, Türk Sanat Müziği Korosu katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri dinlemeye Başkan Yaşar'ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Başar Bal da katıldı.

"Benim sevdam Cumhuriyet, benim sevdam Yenimahalle"

Gecede konuşmaya yaparak, kendisinin bir cumhuriyet sevdalısı olduğunu dile getiren Başkan Yaşar, "Yenimahalle Belediye Başkanı olarak 10 yıldır görev yapıyorum ve Yenimahalle'de cumhuriyeti ve cumhuriyeti kuranları yaşatmak için mücadele veriyorum. Çünkü biz bu kürsülere bu görevlere gelebildiysek, bugün sanatçılarımız bu konserleri gerçekleştirebiliyorsa bunu hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Sizler o gün atılan temeller sayesinde bugün müteahhit oldunuz, bürokrat, esnaf, sanayici, siyasetçi oldunuz. Şunu bilmeliyiz ki, cumhuriyete sahip çıkmayan, kültürünü unutan bir toplum, geleceğini aydınlatamaz. Benim hikayem çocuklarımızın güzel bir kentte yaşayabilme hikayesidir. Benim hikayem herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent oluşturmaktır. Benim sevdam cumhuriyet, benim sevdam Yenimahalle" dedi.

Şef Derya Bozkurt Uğurlu eşliğinde 2 bölümden oluşan konserin ilk bölümünde koristler, Klasik Türk Müziği bestekarlarından Şevki Bey'i anarak bestelerini icra etti. 2'nci bölümde ise solo performanslarıyla Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendiren solistler, "Nasıl Geçti Habersiz, Şarkım Türküm Gazelim, Geçsin Günler Haftalar, Bu Ateşi Sen Yaktın İçime" gibi dillere pelesenk olan birbirinden güzel eserleri söyledi.

Kaynak: İHA