Pazarspor 0-2 Kırklarelispor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Pazarspor, Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Pazarspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Pazarspor ve Kırklarelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Pazarspor sahasında Kırklarelispor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Pazar İlçe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Pazarspor - Kırklarelispor maçı skoru ne oldu?
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Pazarspor Kırklarelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Pazar İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Pazarspor Kırklarelispor Maçının Hakemleri
Ozan Bileyci(hakem), Vedat Demir(1. Yardımcı Hakem), Şafak Nalbantoğlu(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yılmaz(dördüncü Hakem)
Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 39. Emre Akgün, 61. Taha Gür, 55. Ömercan Öndaş, 53. Aykut Civelek, 10. Şahinali Terzi, 11. Savaş Çakır, 5. Mete Karahan, 7. Hüseyin Eray Karataş, 21. Onur Civelek, 99. Eren Karadağ
Yedekler
1. Çağrı Can Tanrıbilir, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 23. İbrahim Topaloğlu, 14. Alper Akçan, 12. Feyyaz Aydil, 19. Hakan Aydın, 77. Muhammet Çelik, 6. Mustafa Salk
Teknik Sorumlu
Ferruh Özgün
Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 34. Fatih Cerlek, 98. Berkan Burak Turan, 53. Ersel Aslıyüksek, 9. Murat Yılmaz, 39. Emre Balkı
Yedekler
16. Erkam Mecit Erginsoy, 8. İsmail Ayaz, 12. Hakan Arslan, 90. Bahadır Taşdelen, 24. Mert Sinan Pekesen, 77. Emir Burak Okumuş, 33. Metehan Mertöz
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|39
|-5
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor