Pazarspor 0-2 Kırklarelispor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Pazarspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Pazarspor ve Kırklarelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Pazarspor sahasında Kırklarelispor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Pazar İlçe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Pazarspor - Kırklarelispor maçı skoru ne oldu? Pazarspor, Kırklarelispor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pazarspor Kırklarelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Pazar İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Pazarspor Kırklarelispor Maçının Hakemleri

Ozan Bileyci(hakem), Vedat Demir(1. Yardımcı Hakem), Şafak Nalbantoğlu(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yılmaz(dördüncü Hakem)

Pazarspor İlk 11

27. Mustafa Güngör, 39. Emre Akgün, 61. Taha Gür, 55. Ömercan Öndaş, 53. Aykut Civelek, 10. Şahinali Terzi, 11. Savaş Çakır, 5. Mete Karahan, 7. Hüseyin Eray Karataş, 21. Onur Civelek, 99. Eren Karadağ



Yedekler

1. Çağrı Can Tanrıbilir, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 23. İbrahim Topaloğlu, 14. Alper Akçan, 12. Feyyaz Aydil, 19. Hakan Aydın, 77. Muhammet Çelik, 6. Mustafa Salk



Teknik Sorumlu

Ferruh Özgün

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 34. Fatih Cerlek, 98. Berkan Burak Turan, 53. Ersel Aslıyüksek, 9. Murat Yılmaz, 39. Emre Balkı



Yedekler

16. Erkam Mecit Erginsoy, 8. İsmail Ayaz, 12. Hakan Arslan, 90. Bahadır Taşdelen, 24. Mert Sinan Pekesen, 77. Emir Burak Okumuş, 33. Metehan Mertöz



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

Fikstür