Pazarspor - Karacabey Belediyespor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Pazarspor - Karacabey Belediyespor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon 6 maçın sonunda 10 puana ulaşan Karacabey Belediyespor, 6. sırada yerini aldı. Pazarspor ise ligin kötü giden takımları arasında yer alıyor. Ligde yalnızca 2 galibiyeti bulunan Pazarspor 6 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Pazarspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Pazarspor - Karacabey Belediyespor karşılaşıyor. Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Davut Dakul Çelik'in yardımcılıklarını ise Uğur Önay ve Kadir Günal üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Pazarspor - Karacabey Belediyespor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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