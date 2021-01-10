Pazarspor-Pendikspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com CANLI YAYIN

2. Lig'de heyecan erteleme maçlarıyla devam ediyor. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Pazarspor ve Pendikspor, erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Bugün saat 13.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, Misli.com mobil uygulamaları tarafından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, saat 13.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi, Batuhan Gültek olacak. Batuhan Gültek'in yardımcılıklarını ise Harun Reşit Güngör ve Burak Sami Şad üstlenecek.