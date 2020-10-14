Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftanın önemli maçlarından birisi de Pazarspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak. Ligde son sıralarda bulunan iki ekipte, bu maçta mutlak galibiyet ile kendilerini alt sıralardan kurtarmak istiyor. Pazarspor, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Sivas Belediyespor ise çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı. 3 maçta, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Sivas Belediyespor, 3 puanla 18. sırada yer alıyor. Peki, Pazarspor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PAZARSPOR - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor ve Sivas Belediyespor karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat, 14.30'da Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak. Zorlu karşılaşmanın hakemi, Ömer Tolga Güldibi olacak. Ömer Tolga Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Birtan Yavuz ve Cankut Gönenç üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Pazarspor ve Sivas Belediyespor maçı da bugün saat 14.30'da yayınlanacak.

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