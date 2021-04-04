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Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Pazarspor ve Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Pazarspor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Pazarspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı skoru ne oldu?

Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Pazarspor  Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Pazar İlçe - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Pazarspor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Hakemleri
Levent Gümüşdere(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Bedirhan Soydemir(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)

PAZARSPORPazarspor

Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 7. Hüseyin Eray Karataş, 10. Şahinali Terzi, 11. Savaş Çakır, 12. Feyyaz Aydil, 39. Emre Akgün, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 53. Aykut Civelek, 55. Ömercan Öndaş, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik

Yedekler
16. Erdem Karahan, 6. Mustafa Salk, 14. Alper Akçan, 20. Muhammet Nişancı, 21. Onur Civelek, 23. İbrahim Topaloğlu, 34. Ceyhun Sarı, 35. Eray Yüksel, 99. Eren Karadağ

Teknik Sorumlu
Sinan Durmuş

Goller
Feyyaz Aydil,30.dk (h), Onur Civelek,73.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart İbrahim Topaloğlu 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Feyyaz Aydil 84.dk, Savaş Çakır 68.dk, Hüseyin Eray Karataş 68.dk, Muhammet Çelik 56.dk, Kadir Kaan Yurdakul 56.dk

Oyuna Girenler
Alper Akçan 84.dk, İbrahim Topaloğlu 68.dk, Onur Civelek 68.dk, Eren Karadağ 56.dk, Mustafa Salk 56.dk

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPORTetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
13. Ali Karataş, 5. Ömer Faruk Aydemir, 8. Kadir Bekmezci, 10. Muhamed Ildız, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 23. Kadir Taşoğlu, 41. Muhammed Düzgüner, 53. Hasan Ekici, 69. Görkem Yağcı, 77. Eren Çinkılınç

Yedekler
97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 70. Ahmet Ertuğrul Öztürk, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı

Teknik Sorumlu
Cafer Aydın

Goller
Muhamed Ildız,53.dk (f), Hasan Ekici,90+4.dk (f), İzzet Topatar,90+5.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Kadir Taşoğlu 43.dk, Sarı Kart Eren Çinkılınç 89.dk, Sarı Kart İzzet Topatar 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar
Cengizhan Akgün 76.dk, Görkem Yağcı 69.dk, Selim Enes Özeren 52.dk

Oyuna Girenler
İzzet Topatar 76.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 69.dk, Fırat Ergün 52.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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