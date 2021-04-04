Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Pazarspor ve Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Pazarspor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Pazarspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı skoru ne oldu? Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pazarspor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Pazar İlçe - Rize



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Pazarspor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Hakemleri

Levent Gümüşdere(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Bedirhan Soydemir(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)

Pazarspor

Pazarspor İlk 11

27. Mustafa Güngör, 7. Hüseyin Eray Karataş, 10. Şahinali Terzi, 11. Savaş Çakır, 12. Feyyaz Aydil, 39. Emre Akgün, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 53. Aykut Civelek, 55. Ömercan Öndaş, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik



Yedekler

16. Erdem Karahan, 6. Mustafa Salk, 14. Alper Akçan, 20. Muhammet Nişancı, 21. Onur Civelek, 23. İbrahim Topaloğlu, 34. Ceyhun Sarı, 35. Eray Yüksel, 99. Eren Karadağ



Teknik Sorumlu

Sinan Durmuş



Goller

Feyyaz Aydil,30.dk (h), Onur Civelek,73.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart İbrahim Topaloğlu 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Feyyaz Aydil 84.dk, Savaş Çakır 68.dk, Hüseyin Eray Karataş 68.dk, Muhammet Çelik 56.dk, Kadir Kaan Yurdakul 56.dk



Oyuna Girenler

Alper Akçan 84.dk, İbrahim Topaloğlu 68.dk, Onur Civelek 68.dk, Eren Karadağ 56.dk, Mustafa Salk 56.dk

Tetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11

13. Ali Karataş, 5. Ömer Faruk Aydemir, 8. Kadir Bekmezci, 10. Muhamed Ildız, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 23. Kadir Taşoğlu, 41. Muhammed Düzgüner, 53. Hasan Ekici, 69. Görkem Yağcı, 77. Eren Çinkılınç



Yedekler

97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 70. Ahmet Ertuğrul Öztürk, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı



Teknik Sorumlu

Cafer Aydın



Goller

Muhamed Ildız,53.dk (f), Hasan Ekici,90+4.dk (f), İzzet Topatar,90+5.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Kadir Taşoğlu 43.dk, Sarı Kart Eren Çinkılınç 89.dk, Sarı Kart İzzet Topatar 90+5.dk



Oyundan Çıkanlar

Cengizhan Akgün 76.dk, Görkem Yağcı 69.dk, Selim Enes Özeren 52.dk



Oyuna Girenler

İzzet Topatar 76.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 69.dk, Fırat Ergün 52.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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