Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Pazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Pazarspor ve Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Pazarspor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pazar İlçe - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Pazarspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı skoru ne oldu?
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Pazarspor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Pazar İlçe - Rize
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Pazarspor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Hakemleri
Levent Gümüşdere(hakem), İlke Akman(1. Yardımcı Hakem), Bedirhan Soydemir(2. Yardımcı Hakem), Süleyman Bahadır(dördüncü Hakem)
Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 7. Hüseyin Eray Karataş, 10. Şahinali Terzi, 11. Savaş Çakır, 12. Feyyaz Aydil, 39. Emre Akgün, 46. Ali Osman Karnapoğlu, 53. Aykut Civelek, 55. Ömercan Öndaş, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 77. Muhammet Çelik
Yedekler
16. Erdem Karahan, 6. Mustafa Salk, 14. Alper Akçan, 20. Muhammet Nişancı, 21. Onur Civelek, 23. İbrahim Topaloğlu, 34. Ceyhun Sarı, 35. Eray Yüksel, 99. Eren Karadağ
Teknik Sorumlu
Sinan Durmuş
Goller
Feyyaz Aydil,30.dk (h), Onur Civelek,73.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İbrahim Topaloğlu 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Feyyaz Aydil 84.dk, Savaş Çakır 68.dk, Hüseyin Eray Karataş 68.dk, Muhammet Çelik 56.dk, Kadir Kaan Yurdakul 56.dk
Oyuna Girenler
Alper Akçan 84.dk, İbrahim Topaloğlu 68.dk, Onur Civelek 68.dk, Eren Karadağ 56.dk, Mustafa Salk 56.dk
Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
13. Ali Karataş, 5. Ömer Faruk Aydemir, 8. Kadir Bekmezci, 10. Muhamed Ildız, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 23. Kadir Taşoğlu, 41. Muhammed Düzgüner, 53. Hasan Ekici, 69. Görkem Yağcı, 77. Eren Çinkılınç
Yedekler
97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 70. Ahmet Ertuğrul Öztürk, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı
Teknik Sorumlu
Cafer Aydın
Goller
Muhamed Ildız,53.dk (f), Hasan Ekici,90+4.dk (f), İzzet Topatar,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kadir Taşoğlu 43.dk, Sarı Kart Eren Çinkılınç 89.dk, Sarı Kart İzzet Topatar 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Cengizhan Akgün 76.dk, Görkem Yağcı 69.dk, Selim Enes Özeren 52.dk
Oyuna Girenler
İzzet Topatar 76.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 69.dk, Fırat Ergün 52.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor