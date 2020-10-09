Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta heyecan devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi Pazarspor ile Van Spor arasında oynanacak. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de mücadele eden Pazarspor, 2. Lig'e yükselmişti. Ancak sezona iyi bir giriş yapamayan Rize ekibi, oynadığı 3 maçta da 3 mağlubiyet alarak 0 puanla 19. sırada yer aldı. Van Spor ise 2. Lig'de çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puanla 7. sırada yer aldı. İki takımın arasında oynanan son maç, 2019 yılında 1-0 Pazarspor'un üstünlüğü ile sonlanmıştı. Peki, Pazarspor - Van Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PAZARSPOR - VAN SPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 4. haftada oynanacak olan Pazarspor Van Spor maçı, 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Pazar İlçe stadında oynanacak mücadeleyi, hakem Enes Kanpara yönetecek. Enes Kanpara'nın yardımcılıklarını Tuncay Ercan ve Enes Biroğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Bu yıl Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Pazarspor - Van Spor maçının şu an için Misli.com üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Maç programı yayınlandığı an haberimiz güncellenecektir.