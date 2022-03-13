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  3. Pazartesi gece yarısından itibaren başlıyor! İşte benzin ve motorinde beklenen indirim!

Pazartesi gece yarısından itibaren başlıyor! İşte benzin ve motorinde beklenen indirim!

Brent petrol varil fiyatının serbest piyasada 130 doları aşması sonrası tüm dünyada akaryakıt fiyatları rekor kırmıştı. Fiyatların tekrar 110 dolarlı seviyelere gelmesiyle beraber benzin ve motorinde indirim olması bekleniyor.

Pazartesi gece yarısından itibaren başlıyor! İşte benzin ve motorinde beklenen indirim!

Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste gelen zamların ardından bir indirim haberi geldi.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Rusya Ukrayna krizinde çözüm için atılan adımlar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberlerinin ardından brent petrol 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 112 dolara çekildi.

Pazartesi gece yarısından itibaren başlıyor! İşte benzin ve motorinde beklenen indirim!

PAZARTESİ GECE YARISINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Ard arda gelen benzin ve motorin zamları sonrası bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Pazartesi gece yarısından itibaren başlıyor! İşte benzin ve motorinde beklenen indirim!

MOTORİN FİYATI 20 TL'NİN ALTIN İNECEK

Yapılacak indirim ile motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek. Hafta içerisinde benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın​​​​​​​​​​​​​​ netleşmediği ifade edildi.

Pazartesi gece yarısından itibaren başlıyor! İşte benzin ve motorinde beklenen indirim!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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