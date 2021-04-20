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Pazaryeri Belediye başkanı tezgaha geçerek Ramazan pidesi yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı olan Zekiye Tekin, iftar öncesi bir fırtına giderek, orada çalışan kadınlarla pide yaptı, hatta içli pideye de el attı.

Pazaryeri Belediye başkanı tezgaha geçerek Ramazan pidesi yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanlığı yapan Zekiye Tekin, dün akşam iftar vakti ilçede hizmet veren bir fırına gitti. Önlüğünü takarak, başına da yemenisini bağlana Başkan Tekin, fırında çalışan kadınlarla tezgah başına geçti. Kendi elleriyle Ramazan pidesi yapan Başkan Tekin, içli pideye de el attı.

"İÇLİ PİDE BİZDEN SORULUR"

Fırında çekilen fotoğraf karesinin sosyal medya hesabından paylaşan Tekin, "İftar öncesi Beyaz fırındaydık. Marifetli kadın girişimci Saliha Yurtsever ile döktürdük. Ramazan'ın vazgeçilmezi içli pide bizden sorulur. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Sofralarımız bereketli olsun. Afiyet olsun" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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