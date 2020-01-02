Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yoğun kar yağışı olan bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarına belediye tarafından yem desteği sağlandı.Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Destek Hizmetleri ekipleriyle Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'na giderek yaban hayvanlarına ve...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yoğun kar yağışı olan bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarına belediye tarafından yem desteği sağlandı.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Destek Hizmetleri ekipleriyle Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'na giderek yaban hayvanlarına ve bölgedeki köpeklere yem bıraktı.
Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "İlçemiz genelinde kar yağışının başlaması ile beraber sokakta yaşayan hayvanlar için yiyecek bulmak biraz daha zorlaşıyor. Özellikle ilçe merkezinden uzak mesire alanlarımızda sokak hayvanlarına yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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