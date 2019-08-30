Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı.

Pazaryeri ilçesinde Hükümet Konağı önünde başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam etti. Kutlamalarda konuşma yapan Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, "Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz şeref ve gurur günümüz 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin 97'nci yılını milletçe kutlamanın hak ve gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizlere bu zafer kazandıran Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde terörle mücadelede 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimizi şükranla yad ediyor ve hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 30 Ağustos Mustafa Kemal ve onun dava arkadaşlarının bağımsızlık meşalesini yakarak "Ya istiklal ya ölüm" parolası ile yola çıktıkları milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferidir" dedi.

Zafer Bayramı kutlamaları öğrencilerin şiir okuması ile sona ererken, gerçekleşen törene; Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA