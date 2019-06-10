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Pazaryeri Kaymakam Vekili Güven görevine başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Vekili Oray Güven, görevine başladı.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun...

Pazaryeri Kaymakam Vekili Güven görevine başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Vekili Oray Güven, görevine başladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Güven, Maliye Bakanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında 3 yıl gelir uzman yardımcısı olarak çalıştı.

Güven, Datça ve Adana Kozan kaymakam refikliklerinin ardından Pazaryeri'ne ilçe kaymakamı olarak atandı.

Kaynak: AA

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