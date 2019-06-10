Pazaryeri Kaymakam Vekili Güven görevine başladı
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Vekili Oray Güven, görevine başladı.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Vekili Oray Güven, görevine başladı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Güven, Maliye Bakanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında 3 yıl gelir uzman yardımcısı olarak çalıştı.
Güven, Datça ve Adana Kozan kaymakam refikliklerinin ardından Pazaryeri'ne ilçe kaymakamı olarak atandı.
Kaynak: AA
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