Pazaryeri o proje ile ödülü kaptı

Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Robotum Benim Sözümü Dinler" projesi ödüle laik görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması"na katılan Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Robotum Benim Sözümü Dinler" projesi ile bin 102 proje arasında 17'inci olarak, Mansiyon ödüle laik görüldü.

Ankara'da düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı "Projem Türkiye" yarışmasının ödül törenine Pazaryeri Kaymakamı Sayın Fatih Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Kutluer, proje yürütücüleri Nedim Yıldırım ve Emir Albayrak katıldı.

"Bin 102 proje arasından 17'inci olarak "Mansiyon" ödülüne laik görüldü"

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, 2017 -2018 eğitim öğretim yılında dönemin Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır öncülüğünde böyle bir projeye imza attıklarını belirtti. Köroğlu, "Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yürütücülüğünde başlatılan "Robotum Benim Sözümü Dinler" Projesi ilçemizde ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere robotik kodlama eğitimi verilmesini amaçlamıştır. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Örnek Proje uygulaması için teklif edilen projemiz bin 102 Proje arasından 17'inci olarak "Mansiyon" ödülüne laik görülmüştür. 20 Mart 2019'da Ankara'da düzenlenen ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde ödülümüzü alarak ilçemize gururla döndük" dedi.

Kaynak: İHA