Pazaryeri ve Gölpazarı'nda karne heyecanı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ve Gölpazarı ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

Pazaryeri Beşeylül İlkokulunda düzenlenen karne dağıtımı törenine, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve okul müdürü ile veliler katıldı.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Ekinci, öğrencilerden tatilde eğlenip, dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını isteyerek, şunları aktardı:

"Her öğrenci bizim için değerlidir. Çünkü her öğrenci öğrenir ve öğretilir. Hiçbir aile çocuğunu başarısızlığı yüzünden yargılamasın. Her öğrencinin belirli bir yeteneği ve kapasitesi vardır. İnsan ne kadar iyi hazırlanırsa, gelecek nesillere daha iyi örnek olur. Hiçbir zaman baş koyduğunuz yoldan ve hedeften çıkmayın. O yolda emin adımlarla ilerlemeyi bilin. Yarıyıl tatiliniz hayırlı olsun."

Gölpazarı ilçesinde, öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl karnelerini aldı.



Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Gazimihal ilk ve orta okulunda karne dağıtımı törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

İlçede, 922 öğrencinin ve 108 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini belirten Canpolat, öğrencilerden tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık ise tatillerde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.



Karne dağıtımında, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, Şube Müdürü Handan İhtiyar ve Okul Müdürü Bora Çiğdem ile veliler katıldı.

Kaynak: AA