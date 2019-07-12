Pazaryeri’nde "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" yürüyüşü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığının ve Pazaryeri Belediyesinin düzenlediği etkinlik katılımcılara Hükümet Konağı önünde toplandı. Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe protokolü, gaziler, resmi kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar hep birlikte Pazaryeri Şehitliğine kadar tekbirler eşliğinde yürüdüler. Pazaryeri Şehitliğinde okunan Kur'an ı Kerimin ardından dualar edildi. Etkinlik, Pazaryeri Belediyesinin 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü yürüyüşüne katılan herkese pilav ikramı ile son buldu.

Kaynak: İHA