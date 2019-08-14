Pazaryeri'nde "17. Geleneksel Yörük Etkinliği"

BİLECİK (AA) - Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyünde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Geleneksel Yörük Etkinliği" yapıldı.

Köydeki tabiat parkında gerçekleştirilen etkinlik, Yörüklerin mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçe Kaymakamı Oray Güven, programda yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de Küçükelmalı'nın, dirilişin yaşandığı, Osmanlı'nın Kayı boyundan Ertuğrul Gazi'nin soyundan gelen bir Yörük köyü olduğunu söyledi.

Tekin, "Gelecek nesiller için güzel örnek teşkil ettikleri için tüm Yörüklere teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Küçükelmalılar Derneği Başkanı Metin Aynıgül ise Küçükelmalı köyünün Oğuz Türkleri, Kayı boyunun Karakeçili aşiretinden geldiklerini aktardı.

Aynıgül, bu etkinliklerin amacının, gençlerin birbirlerini tanıması ve adetlerin kaybolmaması olduğunu dile getirdi.

Yörük adetlerinden olan yeni evlenmiş gelinlerin giydikleri yöresel kıyafetlerden oluşan defile, etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Pilav ikramı, mehter gösterisi, yöresel oyunların oynanması ve çocuklar için yarışmaların düzenlendiği etkinliğe, Bursa Ertuğrulgazi Derneği Başkanı Ali Sevim, Küçükelmalı Derneği Başkanı Yaşar Aynıgül, köy muhtarları ve çevre köylerde yaşayan yörükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA