Pazaryeri’nde açılacak balata fabrikası 60 kişiye iş imkanı sağlayacak

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımına başlanan balata fabrikasının 60 kişiye iş imkanı sağlayacağı belirtildi.

Pazaryeri ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan balata fabrikası inşaatı çalışmaları başladı. Bursalı İş adamı Erdoğan Yücel, merkezi Güney Afrika'da bulunan balata fabrikasının Türkiye şubesini Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ne açmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Güney Afrika'daki fabrikamızda imalat bölümünde 35 personelimiz ve pazarlama bölümünde ise 25 personelimiz ile birlikte toplamda 60 personelimiz ile hizmet vermekteyiz. Bugün Pazaryeri ilçemizde başladığımız fabrika inşaatımızda ise tamamlandığında 60 personelimiz ile birlikte üretime başlayıp işçi kapasitemizi daha ilerideki zamanlarda yükselteceğiz. Bizlere fabrika binamız için Pazaryeri ilçemizi seçmemizde yardımcı olan Başta Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven Bey'e Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Pulat ile Alattin Emral'a, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muammer Yıldırım'a ve bugün bizleri yalnız bırakmayan ilçe protokolüne teşekkür ederim" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, "Pazaryeri ilçemize yeni bir iş sahasının kazanılmasının mutluluğu içerisindeyiz. Balata fabrikası çalışmaları bittiğinde fabrika sahibi Erdoğan Yücel Bey'in dediği gibi burada Pazaryerili 60 hemşerimiz iş sahibi olacak. Her fırsatta yatırımcıları ilçemize davet ediyoruz ve ilçemizin kalkınması ve yeni iş sahaları açılması için ilçemizde yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza her türlüğü kolaylığı sağlıyoruz. Bu gün burada inşaatı başlayan fabrikamız ilçemize hayırlı uğurlu olsun iş adamımız Erdoğan Yücel Bey'e ilçemize yaptığı yatırımları için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Balata fabrika inşaat alanında yapılan törende dualar okunup kurban kesimi yapıldı.

Törene, Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muammer Yıldırım, il genel meclis üyeleri, ilçe protokolü ve Sanayi Bölgesi'nde bulunan diğer fabrikaların müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA