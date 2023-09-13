Pazaryeri’nde ana caddelere trimerli makyaj

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Karayolları 14 Bölge Müdürlüğünce çeşitli nedenlerle bozulan ana caddelerde asfalt döküm çalışmaları öncesinde trimer aracı ile asfalt kazıma işlemi yapılıyor.

İlçede bulunan Bahattin Şeker, Bursa caddeleri ile Bursa karayolunda ki trafik akışını ve esnafının etkilenmemesi için çalışmalarını gece sürdüren ekipler, frezeleme ve kazıma, trimer uygulaması tamamlanan kısımlarda sıcak asfalt serilimi gerçekleştiriyor. Pazaryeri ilçesinde yaklaşık iki bin 500 metre yolun karayolları ekiplerince trimer uygulaması yapılıp sıcak asfalt ile kaplanacağını söyleyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin ekiplerin çalışmasını yakından takip ediyor.

"Daha konforlu bir ulaşım adına yapılan bu çalışmalar nedeniyle ilçe halkımıza verdiğimiz rahatsızlık için özür diyorum"

Pazaryeri ilçesinde çalışma yapılan caddelerin Bursa ile Bilecik arasında alternatif güzergâh yol olarak kullanıldığından çok sık deforme olduğunu dile getiren Başkan Tekin, "Çeşitli nedenlerle bozulan ilçemizdeki ana caddelerimizde asfalt döküm çalışmaları öncesinde trimer aracı ile asfalt kazıma işlemi yapılıp sıcak asfalt seriliyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu geçişlerini de ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Desteklerinden dolayı Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım, adına teşekkür ediyoruz. İlçemizi girişinden çıkışına kadar çiçek gibi yapacağız demiştik. Sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Daha konforlu bir ulaşım adına yapılan bu çalışmalar nedeniyle ilçe halkımıza verdiğimiz rahatsızlık için özür diyorum" dedi.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)