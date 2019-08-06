Pazaryeri'nde çömlekçilik kursiyerleri sergi açtı

BİLECİK (AA) - Pazaryeri ilçesinde "Çömleğe Bir De Hanım Eli Değsin Projesi" kapsamında açılan kursa katılan kadınların yaptığı tabak, testi, vazo ve bardak gibi eserler izlenime sunuldu.

Pazaryeri Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle Belediye Kültür Merkezi'nde açılan sergiye, İlçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, usta öğretici Ümit Çolak, daire amirleri ve kursiyerler katıldı.



Belediye Başkanı Tekin, programda yaptığı konuşmada, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden canlandırılması için önemli bir proje yürütüldüğünü belirterek, "Bu projede kadınlarımız hünerlerini gösterdi. Kadın elinin değdiği her yerde çiçekler açıyor. Bir kadın olarak bir birinde değerli eserler yapan kadınlarımızı kutluyorum. Bundan sonrada bu tür el sanatlarını gün yüzüne çıkarabilecek projelere devam edeceğiz inşallah." dedi.

Program kapsamında ayrıca kursiyerlere sertifika verildi.

Kaynak: AA