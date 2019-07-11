Pazaryeri'nde göletlere 2 bin sazan yavrusu bırakıldı

BİLECİK (AA) - Pazaryeri'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıklandırma programı kapsamında Esere ve Sarnıç göletlerine 2 bin sazan yavrusu bırakıldı.



Müdürlükten yapılan açıklamada, su ürünleri ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularındaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi"nin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Çevik, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Ünitesi'nde yetiştirilen 2 bin sazan yavrusunun, ilçedeki iki gölete salındığını aktardı.

Çevik, şunları kaydetti:

"Balıkçılığın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Balık popülasyonunun devamının sağlanmasında amatör balıkçıların zaman yasağı döneminde avcılıktan kaçınmaları ve amatör avcılık kurallarına uymaları büyük önem taşımaktadır.''

Kaynak: AA