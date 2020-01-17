Pazaryeri'nde kadınlara ücretsiz kanser tarama testi yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kadınlara ücretsiz kanser tarama testi yapıldı.

Aile Sağlığı Merkezi Uzman Hekimi Emel Aydın, serviks kanserinin (rahim ağzı kanseri) kadınlarda meme kanseri gibi taraması yapılan ve erken teşhisle önlenebilen bir kanser türü olduğunu belirtti.



Aydın, yaptığı açıklamayla rahim ağzı kanserinin belirtileri ve teşhisi, smear testinin önemi ve rahim ağzı kanserine neden olan human papilloma virüs (HPV) tipleri hakkında bilgiler verdi.

Aydın, rahim ağzı kanserinin kadınlarda meme kanserinden sonra en fazla görülen ikinci kanser olduğuna ve dünya üzerinde her 2 dakikada bir kadının ölümüne neden olduğunu belirterek, "Başarılı tarama programlarının yapılmasıyla kanser riski azalabilir. Sağlığını ve geleceğini düşünen her kadının taramalarını düzenli yaptırması gerekli." ifadelerini kullandı.

Pazaryeri Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, tarama testine katılan kadınlara teşekkür ederek, günün anısına şal ve tülbent hediye etti.

Kaynak: AA