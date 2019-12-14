Pazaryeri'nde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Pazaryeri Kaymakamlığında düzenlenen törende, gazi Yusuf Turhen ile vefat eden gazi Halil Kutlu'nun eşi Emine Kutlu ve gazi Alaattin Avcıoğlu'nun eşi Emine Avcıoğlu'na madalya ve berat belgeleri verildi.

Törene katılan Pazaryeri kaymakamı Berker Çırak, gazi ve gazi eşlerinin ellerini öperek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA