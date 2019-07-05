Pazaryeri’nde Kur’an kursu öğrencilerinden futbol turnuvası

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri futbol turnuvası ile doyasıya eğlendi.

Pazaryeri ilçesinde ve köylerindeki camilerde Kur'an kursu öğrencileri Pazaryeri İlçe Müftülüğü ve İlçe Spor Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu futbol turnuvası ile futbol maçı gerçekleştirdi. Camilerdeki Kur'an kursu imamları da öğrencilerinin teknik direktörü oldu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İslam Özkul, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 2'nci kez düzenlediğimiz Şehit Zafer Koyuncu Futbol Turnuvası'nda 8 takımımız eleme usulü müsabakalara katıldı" dedi.

Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı ise, "İlçe Müftülüğümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte düzenlenmiş olduğumuz spor etkinliği sadece futbol ile sınırlı değil. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte dart sporu da yapılmaktadır. Dereceye giren öğrencilere İlçe Müftülüğümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 15 Temmuz'da hediyeler verilecektir" diye konuştu.

Bugün oynanan Kur'an kursları turnuvasında Mescit Cami Kur'an kursu öğrencileri ile Kınık Köyü Cami Kur'an kursu öğrencileri karşılaştı. Kınık Köyü Cami öğrencileri Mescit Cami öğrencilerini 14-1 yendi. Mescit Cami İmamı Halil İbrahim Cerit müsabaka sonrası kazanan Kınık Köyü Cami İmamı Ferhat Halil'i ve Kur'an kursu öğrencilerini tebrik etti.

Kaynak: İHA