Pazaryeri’nde okullar tatil edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Pazaryeri'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün içinde etkisini arttırması üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitime 1 gün süreyle ara verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pazaryeri'nde etkili olan kar yağışı nedeni ile ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul, liseler ve taşımalı eğitim yapılan okullar 31 Aralık günü tatil edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA