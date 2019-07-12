Pazaryeri’nde samanlar alev alev yandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir ahırın samanlığı alevlere teslim oldu.

Karaköy köyü Naldöken mevkiinde Uğur Mete'ye ait hayvan çiftliğinde yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, samanlar kullanılmaz hale geldi. Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri iki araçla yangına müdahale ederken alevleri büyümeden kontrol altına alıp söndürüldü.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında yanan yaklaşık 200 balya samanın maddi değerinin 4 bin lira olduğu belirtildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA