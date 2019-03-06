Pazaryeri’nde taksici esnafından Başkan Yalçın’a teşekkür

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taksicilik yapan esnaf, T plaka uygulamasına geçilmesinden dolayı Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür ettiler.

Pazaryeri Çınar Taksi Durağı Başkanı Şaban Erken ve taksi durağı şoförleri, T plaka uygulamasına geçilmesi büyük gayretleri olan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür ettiler. Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda taksicilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, "Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizde bulunan bütün esnaflarımızın yanındayız. Onların işlerini kolaylaştırmak için belediyemiz olarak her türlü kolaylığı sağlamaktayız" ifadelerine yer verdi.

Şoförler adına bir konuşma yapan Çınar Taksi Durağı Başkanı Şaban Erken, kısa bir süre içinde ilçeye T plakasını uygulamaya sokan Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA