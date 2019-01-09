İstanbul-1 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Pazaryeri'nde taşımalı eğitime kar tatili

Pazaryeri'nde taşımalı eğitime kar tatili

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilecek.Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan...

Pazaryeri'nde taşımalı eğitime kar tatili

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilecek.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe köylerimizden taşımalı olarak gelen öğrenciler için (okul öncesi, ilkokul, ortaokul) eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.