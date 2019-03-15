Pazaryeri'nde "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği

BİLECİK (AA) - Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında etkinlik düzenledi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, ülke nüfusunun yüzde 10'unu yaşlıların oluşturduğunu söyledi.

Yaşlıların yılın her gününde hatırlanması gerektiğini belirten Büyük, "Çocuklarımıza ve gençlerimize, büyüklerimize karşı daha hoş görülü ve saygılı olmayı çok iyi anlatıp aramızdaki bağları daha da güçlendirmeliyiz. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her günü hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmeliyiz. Yaşlılar milletimizin onurudur, onlara sahip çıkmalıyız. Hepimizin birer yaşlı adayı olduğumuzu asla unutmayalım." dedi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldığı etkinlikte, 26 yaşlı kadına, kurs eğitmeni Zuhal Avşar ve kursiyerlerince hazırlanan iğne oyalı yazmalar hediye edildi.

Kaynak: AA