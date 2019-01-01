Pazaryeri'nde yılbaşında asayiş uygulaması

BİLECİK (AA) - Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yılbaşında asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı asayiş ve karakol ekipleri, kentteki kamuya açık kahvehane, kafe ve lokallerde yaptıkları uygulamada, 124 şahsın Güvenlik Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Kontroller sırasında hiçbir suçlu veya aranan şahsa rastlanılmadığı bildirildi.

Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, Pazaryeri halkının can ve mal güvenliği için kontrollerin aralıklarla devam edeceğini bildirdi.



Kaynak: AA