Pazaryeri’nde zabıtalardan Ramazan pidesi denetimi

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda Ramazan pidesinin gramaj ve fiyatı denetlendi.

İlçede faaliyet gösteren fırınları gezen zabıta ekipleri, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi olan Ramazan pidesinin tekli ve çiftli olanlarında gramaj ve fiyat denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk görülmezken, fırınların Ticaret İl Müdürlüğünün belirlemiş olduğu gramaj ve fiyat listesine uyduğu tespit edildi.

"Kontrollerimiz Ramazan ayı süresince devam edecektir

Konu ile ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amiri Bilal Özdemir, ilçelerinde Ramazan pidesi fiyat ve gramajlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirterek, "Ticaret İl Müdürlüğünün belirlemiş olduğu 350 gram tekli pide 2.5 TL'den, 700 gram çiftli pide satışları ise 5 TL'den satılıyor. Bizler de ilçedeki fırınlarımızda fiyat listesine fırınlarda uyulup uyulmadığı denetimi yaptık. Esnaflarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmış, hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Kontrollerimiz Ramazan ayı süresince devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA