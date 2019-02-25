Pazaryerispor kendi evinde Bilecikspor’u yendi

Bilecik 1. Amatör Lig 20inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Pazaryeri deplasmanından eli boş döndü.

Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 20'nci hafta müsabakasında Bilecikspor, Pazaryerispor'a 3-1 mağlup olarak ikinci yarıdaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu mağlubiyet sonrası Bilecikspor 40 puanla 3'üncü sıradaki yerini korurken, Pazaryerispor 23 puana yükseldi. Maç sonunda tribünden soyunma odasına giderek Pazaryerispor teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Pazaryeri Belediye ve Pazaryerispor Kulüp Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizin gururu Pazaryerispor, Bilecikspor karşısında 3-1'lik skorla galip geldi. Pazaryerispor Kulüp Başkanı olarak futbolcularımı teknik heyetimi ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Bilecikspor camiasını centilmenliklerinden dolayı da tebrik ediyor, bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA