Pazılı Mısır Ekmeği nasıl yapılır? Pazılı Mısır Ekmeği tarifi...

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıya yarışacağı günün yemeği 'Pazılı Mısır Ekmeği' oldu. Günün yemeğinin açıklanmasıyla izleyiciler Pazılı Mısır Ekmeği ve Pazılı Mısır Ekmeği nasıl pişirilir? Pazılı Mısır Ekmeği için hangi malzemeler gerekli? Pazılı Mısır Ekmeği nasıl pişirilir?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte Pazılı Mısır Ekmeği tarifi...

PAZILI MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gr. pazı

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

çeyrek su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

Üzeri için Malzemeler

1 su bardağı taze kaşar – rende

1 tatlı kaşığı Çörekotu

PAZILI MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Pazılarınızın saplarını ayıklayın ve temizleyin. İnce ince doğrayın. Bir tavaya zeytinyağı koyup ısıtın. Pazıları ilave edip kavurun. Tuz ve karabiber ilave edip tatlandırın. Kavurduğunuz pazıları kenara alıp soğutun.Derin bir kapta yumurta ve tuzu çırpın. Süt, sıvıyağ ve şekeri ekleyin çırpmaya devam edin. mısır unu, un ve kabartma tozunu ilave edip bir spatula ile karıştırın. Beyaz peynir ile kavurduğunuz pazıları ekleyip iyice karıştırın. Yağladığınız kek kalıbına koyup 10 dakika dışarda dinlendirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Fırından çıkarın rende taze kaşar peyniri ve çörekotu serpin, 20 dakika daha pişirin.