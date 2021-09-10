Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının akşamında ulusa sesleniş konuşmasında okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitime geçişle birlikte, aşı olmayanlar için PCR testinin zorunlu tutulacağını dile getirdi. Bu duruma göre yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin ve öğrencilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırması istenecek. Peki, PCR testi kaç saat geçerli? PCR testi nerede yapılır?

PCR TESTİ KAÇ SAAT GEÇERLİ?

PCR test uygulaması, girişten 48 saat (antijen, RT-LAMP veya TMA testi) veya 72 saatten (PCR testi) daha erken olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yaşadığınız şehirde ister özel ister devlet, herhangi bir hastanede veya sağlık merkezlerinde PCR testi yaptırabilirsiniz. Yetkililere göre PCR test sonuçları laboratuvar şartları ve test yoğunluğuna göre 3- 4 saatte sonuçlanmakla birlikte, testin tekrarlanması gerekebileceğinden 1 güne kadar uzayabilmektedir. Testin sonuçlarına ise e-Devlet'te yer alan e-Nabız uygulamasının raporlar kısmından ulaşabilirsiniz.

AŞI OLANLARA PCR TESTİ GEREKİYOR MU? PCR TESTİ KİMLERE YAPILACAK?

Koronavirüs salgını süreciyle ilgili yeni alınan ve alınması planlanan kararları açıklayan Erdoğan, şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini belirterek: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Buna göre PCR testi aşı olan vatandaşlara zorunlu kılınmayacak.

PCR TESTİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaptığı açıklamada okullar ve üniversiteler için gerekli PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini açıkladı.

Özel hastanelerde ise hastaneye göre değişmekle birlikte ortalama 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor.