Koronavirüs teşhisi için uygulanan PCR testlerine ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından PCR testi kalktı mı? | PCR testi kimlere, ne zaman uygulanacak? soru ve konu başlıkları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

PCR TESTİ KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni kararlarını açıkladı ve PCR testi hakkında dikkat çeken haberi verdi.

İşte Bakan Koca'nın PCR testleri ile ilgili yaptığı açıklama:

"Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim."

PCR TESTİ KİMLERE UYGULANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre PCR testi sadece semptom gösteren kişilere yapılacak.

PCR TESTİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilecek. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarla temaslı olan kişilerde PCR testi zorunluluğu kalktı. PCR testi yalnızca belirti gösterenler kişilere yapılacak.

PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış halidir. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir. Burun ve ağız içinden özel bir çubuk ile alınan sürüntüden Covid-19 virüsünü tespit etmek için yapılan bir testtir. Günümüzde koranavirüs sürecinde PCR testlerinden sıklıkla yararlanılmktadır. PCR testi testi aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüsten nasıl etkilendiğine dair bilgi alma amacıyla da yapılabilir.

PCR testi günümüzde koronavirüs ile bilinse de aslında birçok hastalığın teşhis aşamasında uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda negatif ya da poizitif olmak üzere bir sonuç alınır. Kişinin PCR test sonucunu pozitif çıkarsa enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlaşılmış olur. PCR test sonucunu negatif çıkarsa ise virüs taşımadığı belli olmuş olur.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

PCR testinde, hastalığın ilk aşamasında burundan boğazdan örnek alınması yeterli olur ancak hastalığın ilerlemesi durumunda üst solunum yollarından örnek alınması daha doğru olacaktır. Hastalığın ilerlemesi sonucunda burunda veya boğazda örnek kalmama durumu da olabilir.

PCR testi sadece sürüntü yöntemi ile yapılmaktadır. Başka bir yöntem uygulanmaz, bu yüzden acısız bir test yöntemi olarak ifade edilebilir. Test, uzun çubuklar yardımı ile örnek alınarak uygulanır.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Bu testlerin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak uygulandığı ifade etti. Özel hastanelerde ise PCR testlerinin ücretli olarak yapıldığı biliniyor. Bu ücret hastaneden hastaneye göre değişse de test için yaklaşık 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor.

PCR TESTİ SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

PCR testlerinde iki tür uygulama şekli vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu yaklaşık 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda ise 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede test sonucu öğrenilebilir. PCR testi sonuçları, testin yapıldığı yerdeki yoğunluğa bağlı olarak 24 saat ile 3 saat arasında değişebilir.

BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA

Türkiye'de hızla yayılan Omicron varyantı Kovid-19 salgınında vaka artışlarına neden oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durum Bilim Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda Omicron varyantına karşı alınması düşünülen tedbirler, yüz yüze eğitim, aşılama çalışmaları ve TURKOVAC aşısının son durumunun masaya yatırıldı.

Bilim Kurulu toplantısının sona ermesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yayımladığı video ile açıklamada bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, Aşı programımız, yerli aşımız TURKOVAC’ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemi ile toplandı.

Salgın hastalığın ilk gününden bugüne kadar aldığımız tüm kararlarda bilimden yana tavır koyarak ve gerçek yaşam verilerinden, sosyal hayatın gerçekliklerinden kopmadan hareket ettik. Siz vatandaşlarımızı da en kısa sürede ve en açık şekilde bilgilendirmeyi en önemli sorumluluğumuz olarak gördük.

Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi Ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10’luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor.

BAKAN KOCA'DAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI

Aşı programımıza yerli aşımız TURKOVAC da eklendi. Vatandaşlarımızın kendi aşımız, kendi gücümüze olan teveccühünden son derece memnunuz. Bildiğiniz gibi TURKOVAC aşımızın Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama faz 3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. TURKOVAC aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. TURKOVAC aşımızın Faz1 aşamasında 44 gönüllü, Faz 2 aşamasında 250, Faz 2b aşamasında 222 gönüllü ve Faz 3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4.244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile aşımız acil kullanım onayı almıştır.

Dünya sağlık örgütü kriterleri güvenlik çalışmasının 3.000 gönüllüden fazla kişide doğrulanmış olmasını öngörmektedir. Bu bakımdan yerli aşımızın güvenli olduğu toplamda 5.942 kişilik çalışma ile teyit edildi. Acil kullanım onayı da bu veriler dikkate alınarak verildi. TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı.

KORONAVİRÜS TESTLERİ SADECE BELİRTİ GÖSTERENLERE YAPILACAK

Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim."