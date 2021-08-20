Koronavirüs şüphesi olan kişilerin tespitinde kullanılan PCR testleri yüz yüze eğitim için zorunlu hale gelmesi üzerine aşı olmayan vatandaşlar PCR testlerinin nasıl yapıldığını merak etmeye başladı. Biz de bunun üzerine PCR testi kandan mı yapılıyor? PCR testi nasıl yapılır? Sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

PCR TESTİ KANDAN MI YAPILIYOR? PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testi kandan yapılmamaktadır. PCR test, Covid 19 belirtileri taşıyan kişilere yapılmakla birlikte, belirtileri olmayanlara da uygulanabilmektedir. Test yaptırmak isteyen kişilerin burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile alınan örnekler virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve sonuç raporu oluşturulur. Antikor testi kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.

Son derece güvenilir bir test yöntemi olan PCR'da özellikle koronavirüste belirti göstermeyen taşıyıcıların belirlenmesini sağlar. Taşıyıcılar saptandığında koronavirüs salgınının da kontrol altına alınması için bir önlem planı oluşturulması mümkün olabilecektir.

PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde bildirilebilmektedir.