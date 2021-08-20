Koronavirüs salgınına karşı aşı olmayan kişilere kısıtlama uygulanması gündemdeki yerini korurken bu konu 19 Ağustos Perşembe günü saat 13.50'de başlayan ve 5.5 saat süren kabine toplantısında masaya yatırıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayanlar için PCR testi uygulamasının zorunlu olacağını açıkladı. Bu kapsamda PCR testi kimlere zorunlu? Zorunlu mu oldu? Yurtiçi uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor.

PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU? ZORUNLU MU OLDU?

PCR testi, aşı olmayan kişilerin kapalı alanlara girerken göstermesi gereken zorunlu bir belgedir. PCR testlerini okullarda henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personel, haftada en az iki kez yapacak. Bunun yanında üniversite öğrencileri ve üniversitelerde çalışanlarda düzenli olarak PCR testi yaptıracak. ( Söz konusu testi aşı olanlar yaptırmayacak)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası bu konuda şu ifadeleri kullandı:

" Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı, ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz."

Öte yandan PCR testi, uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu olacak. Bu konuda İçişleri Bakanlığını genelge yayımlaması bekleniyor.

YURTİÇİ UÇUŞLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Yurtiçi uçuşlarda PCR testi zorunluluğu şuanda bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın," Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." açıklamasına göre yurt içi uçuşlarda PCR testi istenebilecek.

PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış halidir. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir. Burun ve ağız içinden özel bir çubuk ile alınan sürüntüden Covid-19 virüsünü tespit etmek için yapılan bir testtir. Günümüzde koranavirüs sürecinde PCR testlerinden sıklıkla yararlanılmktadır. PCR testi testi aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüsten nasıl etkilendiğine dair bilgi alma amacıyla da yapılabilir.

PCR testi günümüzde koronavirüs ile bilinse de aslında birçok hastalığın teşhis aşamasında uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda negatif ya da poizitif olmak üzere bir sonuç alınır. Kişinin PCR test sonucunu pozitif çıkarsa enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlaşılmış olur. PCR test sonucunu negatif çıkarsa ise virüs taşımadığı belli olmuş olur.