PCR testi kuyrukları sakız gibi uzuyor! Korkulan oldu, Omicron tehlikeli boyutlara ulaştı!

İçerisinde bulundurduğu 32 farklı mutasyon türü ile birlikte bulaşma hızı artan Omicron varyantı, her geçen gün hızla yayılmaya devam ediyor. Belirtileri arasında en çok; yorgunluk, bitkinlik ve eklem ağrısı görülen varyant türünün belirtilerini taşıdığını düşünen vatandaşlar, hastaneler akın etti. PCR testi kuyrukları dolup taşarken, korkulan manzara gözler önüne serildi.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Hastanelerdeki yoğunluğa değinen Bakan Koca'nın vatandaşa son uyarısında, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun." ifadeleri yer almıştı.

YENİDEN KUYRUKLAR OLUŞTU

Koronavirüs vakalarında yeniden artışa geçilmesinin en büyük nedeni Omicron'a dayatılıyor. Bunun bilincinde olan vatandaşlar ise, kendilerine ufak bir belirti görür görmez hastaneye gidip PCR testi vermek istiyor. Bu da uzun uzun kuyrukları beraberinde getiriyor.