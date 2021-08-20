Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından Recep Tayyip Erdoğan, belli kurum, kuruluş ya da organizasyonlara girişlerde aşı olmayan kişilerin Pcr testi yaptırması gerektiğini açıklamasının ardından internette Pcr testi nedir, nasıl yapılır? Pcr testi nerede yapılır? Ücretli mi 2021? Sonucu kaç günde çıkar? soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış halidir. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir. Burun ve ağız içinden özel bir çubuk ile alınan sürüntüden Covid-19 virüsünü tespit etmek için yapılan bir testtir. Günümüzde koranavirüs sürecinde PCR testlerinden sıklıkla yararlanılmktadır. PCR testi testi aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüsten nasıl etkilendiğine dair bilgi alma amacıyla da yapılabilir.

PCR testi günümüzde koronavirüs ile bilinse de aslında birçok hastalığın teşhis aşamasında uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda negatif ya da poizitif olmak üzere bir sonuç alınır. Kişinin PCR test sonucunu pozitif çıkarsa enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlaşılmış olur. PCR test sonucunu negatif çıkarsa ise virüs taşımadığı belli olmuş olur.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

PCR testinde,hastalığın ilk aşamasında burundan boğazdan örnek alınması yeterli olur ancak hastalığın ilerlemesi durumunda üst solunum yollarından örnek alınması daha doğru olacaktır. Hastalığın ilerlemesi sonucunda burunda veya boğazda örnek kalmama durumu da olabilir.

PCR testi sadece sürüntü yöntemi ile yapılmaktadır. Başka bir yöntem uygulanmaz, bu yüzden acısız bir test yöntemi olarak ifade edilebilir. Test, uzun çubuklar yardımı ile örnek alınarak uygulanır.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ 2021?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim kapsamında bu testlerin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak uygulanacağını ifade etti.

Özel hastanelerde ise PCR testlerinin ücretli olarak yapıldığı biliniyor. Bu ücret hastaneden hastaneye göre değişse de test için yaklaşık 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor.

PCR TESTİ SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

PCR testlerinde iki tür uygulama şekli vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu yaklaşık 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda ise 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede test sonucu öğrenilebilir. PCR testi sonuçları, testin yapıldığı yerdeki yoğunluğa bağlı olarak 24 saat ile 3 saat arasında değişebilir.