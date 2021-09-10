PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir | PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır?
İçişleri Bakanlığının PCR testi zorunluğuna ilişkin genelgesiyle birlikte birçok yerde aşı olmayanların test sonunu göstermesi zorunlu olurken bu kapsamda PCR testinin kaç saatte çıkacağın ve nerede yapıldığını merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Peki PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır? İşte PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir...
Koronavirüs aşısı olmayan kişiler için uygulanan PCR testi zorunluluğu başladı. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan test zorunluluğuna göre konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımdan önce aşı olmayan veya tek doz aşı olanların 48 saat önce yapılmış olan negatif PCR testi sonuçları göstermesi zorunlu oldu. Bu kapsamda test yaptırmak isteyenler PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır? sorularına yanıt arıyorlar. İşte PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir...
PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?
Kovid-19 salgınına yakalanıp yakalanmadığımızı öğrenmek için burun ve ağızdan sürüntü alınarak yapılan PCR testlerinin sonuçları genel olarak 1 gün içerisinde çıkmaktadır. Ancak test sonuçlarının yoğunluğa göre geç çıkması da muhtemeledir. Bu süre genel olarak en geç 3 gündür. Ayrıca vatandaşlar yaptırdıkları testlerin sonucunu E nabız'dan öğrenebilecekler.
PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?
PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastaneler ve laboratuvarlarda yapılmaktadır. Devlet hastaneleri ve bakanlığı bağlı laboratuvarlarda vatandaşlardan ücret alınmamaktadır. Özel hastaneler ve laboratuvarlarda ise 250 TL karşılığında PCR testi yapılmaktadır.
PCR TESTİ YAPAN HASTANELER İSTANBUL, ANKARA, İZMİR
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kovi-19 PCR testi yapan hastaneler ve laboratuvarlar şunlardır:
PCR testi yapan hastaneler ve laboratuvarlar
İSTANBUL
|90
|1
|İSTANBUL
|İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|191
|1
|İSTANBUL
|İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|192
|1
|İSTANBUL
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|193
|1
|İSTANBUL
|İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|194
|1
|İSTANBUL
|SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
|195
|1
|İSTANBUL
|FSM KUZEY LABORATUVARI
|196
|1
|İSTANBUL
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI
|197
|2
|İSTANBUL
|MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
|198
|2
|İSTANBUL
|ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
|199
|2
|İSTANBUL
|BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|200
|2
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.
|201
|2
|İSTANBUL
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|202
|3
|İSTANBUL
|BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|203
|3
|İSTANBUL
|TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ
|204
|4
|İSTANBUL
|S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ
|205
|5
|İSTANBUL
|SBÜ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
|206
|5
|İSTANBUL
|SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
|207
|6
|İSTANBUL
|BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
|208
|4
|İSTANBUL
|ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|209
|4
|İSTANBUL
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|210
|4
|İSTANBUL
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
|211
|4
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|212
|4
|İSTANBUL
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
|213
|4
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|214
|4
|İSTANBUL
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|215
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
|216
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ
|217
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ
|218
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL AHENK LABORATUVARI
|219
|8
|İSTANBUL
|ÖZEL GELİŞİM GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
|220
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS ÇAMLICA HASTANESİ
|221
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ
|222
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL SİSTEM TIP LABORATUVARI
|223
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL HİPOKRAT LABORATUVARI
|224
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL DÜZEN LABORATUVARI
|225
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDICANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER
|226
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL
|227
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ
|228
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİCANA TIP MERKEZİ
|229
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL NİSA HOSPİTAL
|230
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL A HASTANESİ
|231
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE
|232
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL DUYGU HASTANESİ
|233
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL AVİCENNA ESENLER HASTANESİ
|234
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ
|235
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL DNA LABORATUVARI GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
|236
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ
|237
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL
|238
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ
|239
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL LES MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
|240
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ
|241
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
|242
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER
|243
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL BİRUNİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
|244
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL CENTRO LABORATUVARI
|245
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ
|246
|5
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ INTERNATİONAL KOLAN HASTANESİ
|247
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ
|248
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
|249
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HASTANESİ
|250
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL NGC GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
|251
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL SYNEVO TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
|252
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL DATALAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
|253
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL EKO GLOBAL LABORATUVARI
|254
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL ULTRALAB TANI LABORATUVARI
|255
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL E-LAB LABORATUVARI
|256
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL GENETİKS GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
|257
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ
|258
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL AİLE HASTANESİ
|259
|5
|İSTANBUL
|ÖZEL VM MEDİCAL PARK PENDİK HASTANESİ
|260
|5
|İSTANBUL
|SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(TEKNOPOL İSTANBUL)
|261
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL NESİLLER GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
|262
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL CİHANGİR TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
|263
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ
|264
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL DONEGEN GENETİK HAST.DEĞERLENDİRME MERKEZİ
|265
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR MERKEZİ LABORATUVARI
|266
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİCANA KADIKÖY
|267
|6
|İSTANBUL
|YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ
|268
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ
|269
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL PREMED GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
|270
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ
|271
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ
|272
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ
|273
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ
|274
|6
|İSTANBUL
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİOSMANPAŞA)
|275
|6
|İSTANBUL
|TÜRK KIZILAY ÖZEL KARTAL HASTANESİ
|276
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL ADATIP KUTRKÖY HASTANESİ
|277
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL DOĞAN HASTANESİ
|278
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL AVRASYA HASTANESİ
|279
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL OTA-JİNEMED HASTANESİ
|280
|6
|İSTANBUL
|ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
|281
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİHAUS CERRAHİ TIP MERKEZİ
|282
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL VİROMED MERKEZİ LABORATUVARI
|283
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL BEYKENT HASTANESİ
|284
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL ERDEM HASTANESİ
|285
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL DERİNDERE HASTANESİ
|286
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL MERKEZ LABORATUVARI
|287
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDISTATE KAVACIK HASTANESİ
|288
|7
|İSTANBUL
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
|289
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL BİLGİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
|290
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ
|291
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİPOİNT TIP MERKEZİ
|292
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL GENLAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
|293
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL ÖRNEK TIP MERKEZİ
|294
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDHOME TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
|295
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL ÇAĞDAŞ LABORATUVARI
|296
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL GENKLİNİK GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
|297
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA
|298
|7
|İSTANBUL
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
|299
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL FLORYA HASTANESİ
|300
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL PENDİK BAYPARK HASTANESİ
|301
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL BAYPARK HASPİTAL HASTANESİ
|302
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ
|303
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ
|304
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL VİTAL HOSPİTAL
|305
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL MELTEM HASTANESİ VE DOĞUM HASTANESİ
|306
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL ASYA HASTANESİ
|307
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL MAVİ TIP LABORATUVARI BEYKENT
|308
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL GSM GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ
|309
|8
|İSTANBUL
|ÖZEL REFERANS LABORATUVARI
|310
|8
|İSTANBUL
|ÖZEL UMUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
|311
|7
|İSTANBUL
|ÖZEL RAMİ HASTANESİ
|312
|8
|İSTANBUL
|ÖZEL YAŞAR HASTANESİ
|313
|8
|İSTANBUL
|ÖZEL SYNLAB KOZYATAĞI TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
|314
|9
|İSTANBUL
|AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
|315
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ
|316
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİKALİSTANBUL HASTANESİ
|317
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL TRG HOSPİTALİST HASTANESİ
|318
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL FENERYOLU GELİŞİM TIP LABORATUVARI
|319
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL İSTANBUL TEMA HASTANESİ
|320
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL HASTANE34 HASTANESİ
|321
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL SAYDAN TANI LABORATUVARI
|322
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL MEDİCANA ATAŞEHİR HASTANESİ
|323
|9
|İSTANBUL
|ÖZEL YAŞAM TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
ANKARA
|17
|1
|ANKARA
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
|18
|1
|ANKARA
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
|19
|1
|ANKARA
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI
|20
|3
|ANKARA
|S.B.Ü. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
|21
|3
|ANKARA
|SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI
|22
|3
|ANKARA
|AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ
|23
|4
|ANKARA
|LOKMAN HEKİM TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ. ÖZEL ALAB LABORATUVARLARI
|24
|5
|ANKARA
|YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|25
|5
|ANKARA
|ÖZEL MEDİCALPARK ANKARA HASTANESİ
|26
|5
|ANKARA
|MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
|27
|5
|ANKARA
|MYOGEN GENETIK HASTALIKLAR TANI MERKEZI
|28
|6
|ANKARA
|S.B. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|29
|6
|ANKARA
|ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|30
|6
|ANKARA
|INTERGEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
|31
|6
|ANKARA
|ÖZEL ZETA LABORATUVARLARI
|32
|6
|ANKARA
|ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
|33
|6
|ANKARA
|ÖZEL ANKARA GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
|34
|6
|ANKARA
|ÖZEL DOĞA TIBBİ LABORATUVARLARI
|35
|6
|ANKARA
|ÖZEL OMEGA-PRO GENETİK HASTALIKLARA DEĞERLENDİRME MERKEZİ
|36
|6
|ANKARA
|ÖZEL MİM HASTANESİ
|37
|1
|ANKARA
|HSGM/ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ VE SOLUNUM YOLLARI VİRÜSLERİ LABORATUVARI
|38
|2
|ANKARA
|ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|39
|2
|ANKARA
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)
|40
|3
|ANKARA
|BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR
|41
|5
|ANKARA
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ
|42
|5
|ANKARA
|ÖZEL KORU ANKARA HASTANESİ
|43
|5
|ANKARA
|DÜZEN LABORATUVARLARI
|44
|5
|ANKARA
|ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ
|45
|5
|ANKARA
|ÖZEL SYNLAB LABORATUVARI
|46
|5
|ANKARA
|GENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
|47
|5
|ANKARA
|ÖZEL CLİNLAB LABORATUVARI
|48
|5
|ANKARA
|ÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI
|49
|6
|ANKARA
|ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ
|50
|6
|ANKARA
|ÖZEL DENGE TIP LABORATUVARI
|51
|6
|ANKARA
|ÖZEL EKO GLOBAL TIBBİ TANI LABORATUVARI
|52
|6
|ANKARA
|ÖZEL SYNEVO LABORATUVARI
|53
|6
|ANKARA
|ÖZEL AVİCENNA TIBBİ LABORATUVARI
|54
|6
|ANKARA
|ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
|55
|6
|ANKARA
|ÖZEL LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ
|56
|6
|ANKARA
|ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ
|57
|6
|ANKARA
|ÖZEL ÇANKAYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ TIBBİ LABORATUVARI
|58
|6
|ANKARA
|ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
|59
|6
|ANKARA
|ÖZEL DEREN LABORATUVARI
|60
|7
|ANKARA
|ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ
|61
|7
|ANKARA
|ÖZEL FİZYOCARE TIP MERKEZİ
|62
|9
|ANKARA
|ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İVEDİK CAD. NO:61 YENİMAHALLE/ANKARA
|63
|1
|ANTALYA
|ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
İZMİR
|324
|1
|İZMİR
|İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
|325
|1
|İZMİR
|İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|326
|2
|İZMİR
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
|327
|2
|İZMİR
|EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
|328
|8
|İZMİR
|BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ
|329
|3
|İZMİR
|SBÜ.İZMİR BOZYAKA EAH
|330
|5
|İZMİR
|İZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ
|331
|5
|İZMİR
|İZMİR ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ
|332
|5
|İZMİR
|ÖZEL TALATPAŞA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAYRAKLI ŞUBESİ
|333
|5
|İZMİR
|ÖZEL BİOLAB TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARI ALSANCAK ŞUBESİ MERKEZ LABORATUVARI
|334
|5
|İZMİR
|ÖZEL İZMİR EGE TIBBİ BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ LABORATUVARI
|335
|5
|İZMİR
|ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
|336
|5
|İZMİR
|ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|337
|5
|İZMİR
|ÖZEL EKOGLOBAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
|338
|5
|İZMİR
|İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ
|339
|6
|İZMİR
|BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ BEAH
|340
|6
|İZMİR
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
|341
|6
|İZMİR
|S.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|342
|6
|İZMİR
|TORBALI DEVLET HASTANESİ
|343
|6
|İZMİR
|ÖZEL SU HOSPİTAL HASTANESİ
|344
|6
|İZMİR
|ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ
|345
|6
|İZMİR
|ÖZEL KENT HASTANESİ
|346
|6
|İZMİR
|ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
|347
|6
|İZMİR
|ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
|348
|6
|İZMİR
|ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
|349
|6
|İZMİR
|ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ
|350
|7
|İZMİR
|ÖZEL BATI ANADOLU CENTRAL HOSPITAL
|351
|7
|İZMİR
|ÖZEL PARK TIP MERKEZİ
|352
|8
|İZMİR
|ÖZEL MULTİGEN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
|353
|8
|İZMİR
|ÖZEL GENTAN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
|354
|9
|İZMİR
|ÖZEL TINAZTEPE GALEN HASTANESİ
|355
|6
|İZMİR-ALİAĞA
|İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ
|356
|5
|İZMİR-MENEMEN
|ÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
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|İZMİR-TORBALI
|ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ
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|İZMİR-TORBALI
|ÖZEL TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ