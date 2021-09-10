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PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir | PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır?

İçişleri Bakanlığının PCR testi zorunluğuna ilişkin genelgesiyle birlikte birçok yerde aşı olmayanların test sonunu göstermesi zorunlu olurken bu kapsamda PCR testinin kaç saatte çıkacağın ve nerede yapıldığını merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Peki PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır? İşte PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir...

PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir | PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır?

Koronavirüs aşısı olmayan kişiler için uygulanan PCR testi zorunluluğu başladı. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan test zorunluluğuna göre konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımdan önce aşı olmayan veya tek doz aşı olanların 48 saat önce yapılmış olan negatif PCR testi sonuçları göstermesi zorunlu oldu. Bu kapsamda test yaptırmak isteyenler  PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır?  sorularına yanıt arıyorlar. İşte PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir... 

PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir | PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır?

PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?

Kovid-19 salgınına yakalanıp yakalanmadığımızı öğrenmek için burun ve ağızdan sürüntü alınarak yapılan PCR testlerinin sonuçları genel olarak 1 gün içerisinde çıkmaktadır. Ancak test sonuçlarının yoğunluğa göre geç çıkması da muhtemeledir.  Bu süre genel olarak en geç 3 gündür. Ayrıca vatandaşlar yaptırdıkları testlerin sonucunu E nabız'dan öğrenebilecekler. 

PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir | PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır?

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastaneler ve laboratuvarlarda yapılmaktadır. Devlet hastaneleri ve bakanlığı bağlı laboratuvarlarda vatandaşlardan ücret alınmamaktadır. Özel hastaneler ve laboratuvarlarda ise 250 TL karşılığında PCR testi yapılmaktadır. 

PCR testi yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir | PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR testi nerede yapılır?

PCR TESTİ YAPAN HASTANELER İSTANBUL, ANKARA, İZMİR 

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kovi-19 PCR testi yapan hastaneler ve laboratuvarlar şunlardır:

PCR testi yapan hastaneler ve laboratuvarlar

İSTANBUL

901İSTANBULİSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
1911İSTANBULİSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
1921İSTANBULMARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
1931İSTANBULİSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1941İSTANBULSULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
1951İSTANBULFSM KUZEY LABORATUVARI
1961İSTANBULİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI
1972İSTANBULMEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
1982İSTANBULACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
1992İSTANBULBEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
2002İSTANBULŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.
2012İSTANBULİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
2023İSTANBULBİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
2033İSTANBULTUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ 
2044İSTANBULS.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ
2055İSTANBULSBÜ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
2065İSTANBULSBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
2076İSTANBULBAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
2084İSTANBULADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
2094İSTANBULYEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 
2104İSTANBULİSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
2114İSTANBULÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
2124İSTANBULİSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
2134İSTANBULÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 
2144İSTANBULKOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
2155İSTANBULÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
2165İSTANBULÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ 
2175İSTANBULÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ
2185İSTANBULÖZEL AHENK LABORATUVARI 
2198İSTANBULÖZEL GELİŞİM GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
2205İSTANBULÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS ÇAMLICA HASTANESİ
2215İSTANBULÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ
2225İSTANBULÖZEL SİSTEM TIP LABORATUVARI
2235İSTANBULÖZEL HİPOKRAT LABORATUVARI
2245İSTANBULÖZEL DÜZEN LABORATUVARI
2256İSTANBULÖZEL MEDICANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER 
2266İSTANBULÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL
2276İSTANBULÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ
2286İSTANBULÖZEL MEDİCANA TIP MERKEZİ
2296İSTANBULÖZEL NİSA HOSPİTAL
2306İSTANBULÖZEL A HASTANESİ
2316İSTANBULÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE
2326İSTANBULÖZEL DUYGU HASTANESİ
2336İSTANBULÖZEL AVİCENNA ESENLER HASTANESİ
2346İSTANBULÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ
2356İSTANBULÖZEL DNA LABORATUVARI GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
2366İSTANBULÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ
2376İSTANBULÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL
2386İSTANBULÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ
2396İSTANBULÖZEL LES MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
2406İSTANBULÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ
2415İSTANBULÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
2425İSTANBULÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER
2435İSTANBULÖZEL BİRUNİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
2445İSTANBULÖZEL CENTRO LABORATUVARI
2455İSTANBULÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ
2465İSTANBULŞİŞLİ INTERNATİONAL KOLAN HASTANESİ
2475İSTANBULÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ
2485İSTANBULÖZEL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2495İSTANBULÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HASTANESİ
2505İSTANBULÖZEL NGC GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
2515İSTANBULÖZEL SYNEVO TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
2525İSTANBULÖZEL DATALAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
2535İSTANBULÖZEL EKO GLOBAL LABORATUVARI
2545İSTANBULÖZEL ULTRALAB TANI LABORATUVARI
2555İSTANBULÖZEL E-LAB LABORATUVARI
2565İSTANBULÖZEL GENETİKS GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ 
2575İSTANBULÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ
2585İSTANBULÖZEL AİLE HASTANESİ
2595İSTANBULÖZEL VM MEDİCAL PARK PENDİK HASTANESİ
2605İSTANBULSAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(TEKNOPOL İSTANBUL)
2616İSTANBULÖZEL NESİLLER GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
2626İSTANBULÖZEL CİHANGİR TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
2636İSTANBULÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ
2646İSTANBULÖZEL DONEGEN GENETİK HAST.DEĞERLENDİRME MERKEZİ
2656İSTANBULÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR MERKEZİ LABORATUVARI
2666İSTANBULÖZEL MEDİCANA KADIKÖY
2676İSTANBULYENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ
2686İSTANBULÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ
2696İSTANBULÖZEL PREMED GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ 
2706İSTANBULÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ
2716İSTANBULÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ
2726İSTANBULÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ
2736İSTANBULÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ
2746İSTANBULİSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİOSMANPAŞA)
2756İSTANBULTÜRK KIZILAY ÖZEL KARTAL HASTANESİ
2766İSTANBULÖZEL ADATIP KUTRKÖY HASTANESİ
2776İSTANBULÖZEL DOĞAN HASTANESİ
2786İSTANBULÖZEL AVRASYA HASTANESİ
2796İSTANBULÖZEL OTA-JİNEMED HASTANESİ
2806İSTANBULÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
2817İSTANBULÖZEL MEDİHAUS CERRAHİ TIP MERKEZİ
2827İSTANBULÖZEL VİROMED MERKEZİ LABORATUVARI
2837İSTANBULÖZEL BEYKENT HASTANESİ
2847İSTANBULÖZEL ERDEM HASTANESİ
2857İSTANBULÖZEL DERİNDERE HASTANESİ
2867İSTANBULÖZEL MERKEZ LABORATUVARI
2877İSTANBULÖZEL MEDISTATE KAVACIK HASTANESİ
2887İSTANBULİSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA  MERKEZİ
2897İSTANBULÖZEL BİLGİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
2907İSTANBULÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ
2917İSTANBULÖZEL MEDİPOİNT TIP MERKEZİ
2927İSTANBULÖZEL GENLAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
2937İSTANBULÖZEL ÖRNEK TIP MERKEZİ
2947İSTANBULÖZEL MEDHOME TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
2957İSTANBULÖZEL ÇAĞDAŞ LABORATUVARI
2967İSTANBULÖZEL GENKLİNİK GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
2977İSTANBULÖZEL AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA
2987İSTANBULMALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
2997İSTANBULÖZEL FLORYA HASTANESİ
3007İSTANBULÖZEL PENDİK BAYPARK HASTANESİ
3017İSTANBULÖZEL BAYPARK HASPİTAL HASTANESİ
3027İSTANBULÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ
3037İSTANBULÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ
3047İSTANBULÖZEL VİTAL HOSPİTAL
3057İSTANBULÖZEL MELTEM HASTANESİ VE DOĞUM HASTANESİ
3067İSTANBULÖZEL ASYA HASTANESİ
3077İSTANBULÖZEL MAVİ TIP LABORATUVARI BEYKENT
3087İSTANBULÖZEL GSM GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ
3098İSTANBULÖZEL REFERANS LABORATUVARI
3108İSTANBULÖZEL UMUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
3117İSTANBULÖZEL RAMİ HASTANESİ
3128İSTANBULÖZEL YAŞAR HASTANESİ
3138İSTANBULÖZEL SYNLAB KOZYATAĞI TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
3149İSTANBULAYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
3159İSTANBULÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ
3169İSTANBULÖZEL MEDİKALİSTANBUL HASTANESİ
3179İSTANBULÖZEL TRG HOSPİTALİST HASTANESİ
3189İSTANBULÖZEL FENERYOLU GELİŞİM TIP LABORATUVARI
3199İSTANBULÖZEL İSTANBUL TEMA HASTANESİ
3209İSTANBULÖZEL HASTANE34 HASTANESİ
3219İSTANBULÖZEL SAYDAN TANI LABORATUVARI
3229İSTANBULÖZEL MEDİCANA ATAŞEHİR HASTANESİ
3239İSTANBULÖZEL YAŞAM TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

ANKARA

171ANKARAANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
181ANKARAHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI 
191ANKARAGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI
203ANKARAS.B.Ü. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
213ANKARASB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI
223ANKARAAZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ 
234ANKARALOKMAN HEKİM TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ. ÖZEL ALAB LABORATUVARLARI
245ANKARAYENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 
255ANKARAÖZEL MEDİCALPARK ANKARA HASTANESİ
265ANKARAMİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
275ANKARAMYOGEN GENETIK HASTALIKLAR TANI MERKEZI
286ANKARAS.B. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
296ANKARAANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
306ANKARAINTERGEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
316ANKARAÖZEL ZETA LABORATUVARLARI
326ANKARAÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
336ANKARAÖZEL ANKARA GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
346ANKARAÖZEL DOĞA TIBBİ LABORATUVARLARI
356ANKARAÖZEL OMEGA-PRO GENETİK HASTALIKLARA DEĞERLENDİRME MERKEZİ 
366ANKARAÖZEL  MİM  HASTANESİ
371ANKARAHSGM/ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ VE SOLUNUM YOLLARI VİRÜSLERİ LABORATUVARI
382ANKARAANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
392ANKARAYÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)
403ANKARABAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR 
415ANKARATOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  HASTANESİ
425ANKARAÖZEL KORU  ANKARA HASTANESİ
435ANKARADÜZEN LABORATUVARLARI
445ANKARAÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ
455ANKARAÖZEL SYNLAB LABORATUVARI
465ANKARAGENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
475ANKARAÖZEL CLİNLAB LABORATUVARI
485ANKARAÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI
496ANKARAÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ
506ANKARAÖZEL DENGE TIP LABORATUVARI
516ANKARAÖZEL EKO GLOBAL TIBBİ TANI LABORATUVARI
526ANKARAÖZEL SYNEVO LABORATUVARI 
536ANKARAÖZEL AVİCENNA TIBBİ LABORATUVARI
546ANKARAÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
556ANKARAÖZEL LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ 
566ANKARAÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ
576ANKARAÖZEL ÇANKAYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ TIBBİ LABORATUVARI 
586ANKARAÖZEL BİLGİ HASTANESİ
596ANKARAÖZEL DEREN LABORATUVARI
607ANKARAÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ
617ANKARAÖZEL FİZYOCARE TIP MERKEZİ
629ANKARAÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İVEDİK CAD. NO:61 YENİMAHALLE/ANKARA
631ANTALYAANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İZMİR

3241İZMİRİZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
3251İZMİRİZMİR  TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
3262İZMİRDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
3272İZMİREGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
3288İZMİRBORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ
3293İZMİRSBÜ.İZMİR BOZYAKA EAH
3305İZMİRİZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ
3315İZMİRİZMİR ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ
3325İZMİRÖZEL TALATPAŞA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAYRAKLI ŞUBESİ
3335İZMİRÖZEL BİOLAB TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARI ALSANCAK ŞUBESİ MERKEZ LABORATUVARI
3345İZMİRÖZEL İZMİR EGE TIBBİ BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ LABORATUVARI
3355İZMİRÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
3365İZMİRÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
3375İZMİRÖZEL EKOGLOBAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
3385İZMİRİZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ
3396İZMİRBAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ BEAH
3406İZMİRİZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
3416İZMİRS.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
3426İZMİRTORBALI DEVLET HASTANESİ
3436İZMİRÖZEL SU HOSPİTAL HASTANESİ
3446İZMİRÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ
3456İZMİRÖZEL KENT HASTANESİ
3466İZMİRÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
3476İZMİRÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ 
3486İZMİRÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
3496İZMİRÖZEL SAĞLIK HASTANESİ
3507İZMİRÖZEL BATI ANADOLU CENTRAL HOSPITAL
3517İZMİRÖZEL PARK TIP MERKEZİ
3528İZMİRÖZEL MULTİGEN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
3538İZMİRÖZEL GENTAN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
3549İZMİRÖZEL TINAZTEPE GALEN HASTANESİ 
3556İZMİR-ALİAĞAİZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ
3565İZMİR-MENEMENÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
3575İZMİR-TORBALIÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ
3588İZMİR-TORBALIÖZEL TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ
Tayfun Altuntaş
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