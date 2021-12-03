Milyonlarca kişi tarafından izlenen İngiliz yapımı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonunun ne zaman çıkacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 5. sezon üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Peaky Blinders 6. sezonun daha gelmemiş olmaması dizi severleri endişelendirdi. Peki Peaky Blinders 6.sezon ne zaman çıkacak, yayınlanacak? İşte detaylar...

PKEAY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK, YAYINLANACAK?

30 Eylül 2014 tarihinde gösterime giren dizi 5. sezonu geride bıraktı. Peaky Blinders hayranları Peaky Blinders 6. sezonun ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peaky Blinders BBC One'da 5. sezon 25 Ağustos 2019'da Netflix'te ise 4 Ekim 2019'da yayınlanmıştı. Aradan geçen zamana rağmen Peaky Blinders 6. sezonun ne zaman çıkacağı henüz netleşmedi.

Peaky Blinders'ın yönetmenlerinden Anthony Byrne dizinin yeni sezonuna dair açıklamalarda bulunarak, "Normal şartlar altında 2020'nin son aylarında çekime başlar, 2021'in ilk aylarında yeni sezonu yayınlardık. Ancak pandemi nedeniyle her şeyi bir yıl ertelemek zorunda kaldık." şeklinde konuştu. Yönetmen de pandeminin çekimlere olan olumsuz etkisinden yakınıyor.

PEAKY BLINDERS KONUSU

Peaky Blinders, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu televizyon dizisidir. Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect Yapımcılık üstlenmiştir. Dizi genel olarak, Cillian Murphy tarafından canlandırılan, Tommy Shelby rolündeki çete lideri ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasındaki olayları konu alır.

Altı bölümlük ilk seri, 13 Eylül 2013 tarihinde BBC Two kanalında yayınlandı. İkinci seri prömiyeri 2 Ekim 2014'te ve üçüncü serininki ise 5 Mayıs 2016 tarihlerinde yapıldı (Amerika Birleşik Devletleri için 31 Mayıs'ta sunulmuştur)

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI

Thomas "Tommy" Shelby Cillian Murphy

Binbaşı Chester Campbell Sam Neill

Elizabeth "Polly" Gray Helen McCrory

Arthur Shelby Jr Paul Anderson

Grace Shelby Annabelle Wallis

Freddie Thorne Iddo Goldberg

Ada Thorne Sophie Rundle

John "Johnny" Shelby Joe Cole

Charlie Strong Ned Dennehy

Billy Kimber Charlie Creed-Miles

Alfred "Alfie" Solomons Tom Hardy

Michael Gray Finn Cole

Arthur Shelby Tommy Flanagan

Gina Gray Anya Taylor-Joy