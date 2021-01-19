Peaky Blinders bitiyor mu? Final mi yapacak? Steven Knight‘ın yaratıcısı olduğu ve BBC’nin en başarılı dizilerinden biri olan Peaky Blinders'ın 6. sezon çekimlerine başlandı. Fenomen dizinin final yapacağı iddiasına da Knight'tan açıklama geldi. Peki Peaky Blinders bitiyor mu? Final mi yapacak? Peaky Blinders kaçıncı sezonda bitecek? 6 Sezon çıktı mı?

PEAKY BLİNDERS BİTİYOR MU? FİNAL Mİ YAPACAK? KAÇINCI SEZONDA BİTECEK?

Bir süre önce 7. sezon ile final yapacağı iddia edilen Peaky Blinders'in akıbeti hakkında dizinin yaratıcısı Steven Knight‘tan açıklama geldi.

Knight, Peaky Blinders’ın 6. sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı: “Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek.”

'Peaky Blinders' S6 is now filming ?



It will be the final season



(via @ThePeakyBlinder) pic.twitter.com/5zcsfDMBqk — Culture Crave ? (@CultureCrave) January 18, 2021

Steven Knight’ın bu açıklamaları Peaky Blinders’ın ekranlara veda ettikten sonra yolculuğuna beyazperdede devam edebileceğini düşündürüyor. Ancak bu konu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON ÇIKTI MI?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon çekimlerine başlanıldı ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı.