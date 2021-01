Peaky Blinders bitiyor mu? Final mi yapacak? Steven Knight‘ın yaratıcısı olduğu ve BBC’nin en başarılı dizilerinden biri olan Peaky Blinders'ın 6. sezon çekimlerine başlandı. Fenomen dizinin final yapacağı iddiasına da Knight'tan açıklama geldi. Peki Peaky Blinders bitiyor mu? Final mi yapacak? Peaky Blinders kaçıncı sezonda bitecek? 6 Sezon çıktı mı?

Bir süre önce 7. sezon ile final yapacağı iddia edilen Peaky Blinders'in akıbeti hakkında dizinin yaratıcısı Steven Knight‘tan açıklama geldi.

Knight, Peaky Blinders’ın 6. sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı: “Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek.”

'Peaky Blinders' S6 is now filming ?



It will be the final season



(via @ThePeakyBlinder) pic.twitter.com/5zcsfDMBqk