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Peçiç ne demek, TDK'ya göre Peçiç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Peçiç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Peçiç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Peçiç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Peçiç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Peçiç ne demek, TDK'ya göre Peçiç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peçiç ne demek? Peçiç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peçiç kelimesi. Peki peçiç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peçiç nedir, peçiç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PEÇİÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peçiç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Peçiç kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre peçiç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zar yerine altı tane küçük deniz hayvanı kabuğu atılarak bunların açık taraflarının üste veya alta gelmelerine göre taş ilerleterek oynanan bir oyun

PEÇİÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Muşamba fenerlerle kadın misafirler geldi, epeyce bir zaman peçiç ve yüzük oynandı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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