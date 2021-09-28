Öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken eğitim olan "Pedagojik Formasyon" son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin de öğretmenlik yapabilmelerini sağlayan bu eğitimin başvurusuna dair konular öğretmen adaylarının gündeminde. Peki,Pedagojik formasyon başvurusu 2021- 2022 | Pedagojik formasyon eğitimi nedir, kimler alabilir? Haberimizde soru başlıklarına yanıt verdik.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURUSU 2021- 2022

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığında daha önce imzalanan "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellenerek yürürlüğe girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime Ön kayıt başvuruları 11.10.2021 (Pazartesi) tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 12.10.2021 (Salı) tarihinde saat 23.59'a kadar çevrimiçi olarak pedagoji.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Kesin kayıtlar ise 14.10.2021 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve saat 23.59'da sona erecektir.

Bununla birlikte yeni düzenlemelerde yürürlüğe girdi. Öte yandan MEB tarafından "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede"de güncellendi.

Pedagojik formasyona ilişkin yeni düzenlemelere dair, yapılan açıklamada "Bu çerçevede pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, paydaşların görüş ve önerileri de alınarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik programları ile uyumlu hale getirilmiştir. 'Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar', güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu tarafından da onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; "üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı" gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir." ifadeleri yer aldı.

Buna göre, Pedagojik formasyon eğitimi, bu yıl itibariyle yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilecek. Öğretmen adayları eğitimi tamamlamasıyla birlikte atanabilecek. MEB'in yaptığı açıklamaya göre programa başvurular ekim ayında alınacak.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KİMLER ALABİLİR?

Formasyon eğitimi alabilmeniz için öncelikle MEB kararıyla belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alınan bölümlerden birini okumanız veya o bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Belirlenen bölümlerde halen daha eğitime devam ediyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyılı doldurmanız gerekmektedir.

Formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığınızı öğrenmek istiyorsanız MEB'den bu bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmazı gerekiyor. Eğer lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması lazım. Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumanız gerekiyor. Her sene YÖK tarafından belirlenen bu üniversitelere listeler gönderiliyor. Bu listelerde hangi bölümden kaç kişi bu alınacağı yazıyor.

Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti.

FORMASYON EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

Formasyon eğitimi öğrencilerin lisans eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.

FORMASYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Formasyon eğitimi için ödenen ücretler üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Çoğu üniversitede bu fiyat 2000 lira civarında belirlenmektedir.