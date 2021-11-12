Pedavra ne demek, TDK'ya göre Pedavra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pedavra ne demek? Pedavra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pedavra kelimesi. Peki pedavra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pedavra nedir, pedavra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEDAVRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pedavra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pedavra kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre pedavra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köknar ve ladin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta, balar



PEDAVRA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- pedavra gibi

- pedavrası çıkmış

