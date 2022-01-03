Pedegog olmayan 'Süper Dadı' için 'halkı aldatmaktan' soruşturma açılmıştı! Mahkemeden karar çıktı!

Yalnızca PDR mezunlarının kullanma yeterliliği sağladığı unvanı kullanarak ticari faaliyet yaptığı belirtilen Erdoğan hakkında açılan soruşturmadan takipsizlik kararı çıkarken Türk PDR Derneği, kararın ileride tehlikeli sonuçlar doğuracağının altını çizdi ve karara itiraz etti.

BirGün'de yer alan habere göre; Türk PDR Derneği, 2011-2014 yılları arasında TRT’de yayımlanan, ardından özel bir televizyon kanalına transfer olan Süper Dadı’nın yürütücü sunuculuğunu yapan Gözde Şahenk Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan’ın kitaplarında, ticari faaliyetlerinin tümünde ve televizyon kanalında, “pedagog” unvanını kullandığını belirten dernek, bu yolla halkın aldatıldığını savunmuştu.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Derneğin suç duyurusunu ele alan Başsavcılığın takipsizlik kararında, Erdoğan’ın Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde öğrenim görmeye başladığı, öğrenim hayatına Gelişim Psikolojisi dalında devam ettiği ifade edildi.

Çok sayıda kitap yazan ve televizyon programı yapan Erdoğan’a yönelik, “Ürettiği bir eser bulunmadığından pedagog unvanını kullanan kişinin müsnet suçu işlediğinden söz etmek mümkün değildir” denildi. Pedagog unvanının Erdoğan tarafından, “Meslek adı olarak değil, sıfat olarak kullanıldığı” kaydedildi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, karara itiraz etti. Kararı değerlendiren Özat, “Şahsın bu unvanı kullanarak ticari faaliyet yaptığı, unvanla hizmet ve yazdığı kitapları sattığı kanıtlarıyla sunulmuştur. Ayrıca pedagog unvanının bir meslek unvanı olduğu, Adalet ve Sağlık bakanlıklarında meslek tanımlı kadro olduğunu gözden kaçırılmış ya da kaçırılmak istenmiştir” dedi. Savcılığın, Erdoğan’ın pedagog unvanı altında elde ettiği maddi geliri görmezden geldiğini savunan Özat, şunları söyledi:

“Savcılığın gerekçesinden, herkesin istediği unvanı rahatça kullanabileceği anlamı çıkmaktadır. İlgili şahıs hakkında hak etmediği pedagog unvanını kullandığı için farklı hukuki süreçler başlatılacaktır. Gözde Şahenk Erdoğan pedagog değildir. Kendisi çocuk gelişimi mezunudur. YÖK’ün 2011 yılında Adalet Bakanlığı’na sunduğu görüş yazısına göre pedagog unvanı, yalnızca Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunlarınca kullanılabilir.”