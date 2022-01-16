Pedodonti Diş Protez Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Pedodonti Diş Protez Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Pedodonti Diş Protez Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Pedodonti Diş Protez Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Pedodonti Diş Protez Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Pedodonti Diş Protez Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Pedodonti Diş Protez Teknikeri Maaşları

Pedodonti Diş Protez Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5875_TL'dir. En düşük Pedodonti Diş Protez Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pedodonti Diş Protez Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3214.04

Meslek Adı :

Pedodonti Diş Protez Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Protez Ve Diş Protez Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hekimin aldığı ölçüye göre diş eksikliklerini ve diş dizilimindeki çarpıkları düzeltmek amaçlı protez ve apreyleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pededonti Diş Protez Teknikeri, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Hekimin planladığı modele göre gerekli bükümleri (çelik teli dişlere göre pensler yardımıyla) yapmak, b. Protez malzemesi hazırlamak,

c. Tesviye ve plisaj işlemini yapmak,

d. Hastadaki diş eksikliğine göre sabit veya hareketli protez yapmak,

e. Dişlerini sıkan hastalar için spliht adı verilen diş koruyucu yapmak,

f. Dişleri erken çekilen çocuklar için diş yerinin kaybolması için yer tutucu apreyi yapmak,

g. Çenelerdeki diş çarpıklıkların düzeltilmesi için yapılan apreyi hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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