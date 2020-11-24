Pedofili durdurulamıyor: Instagram'dan doktor hesabı açıp teşhis bahanesiyle çocukların özel fotoğraflarını istediler

Instagram'da ünlü doktorların isimlerini kullanarak sahte hesaplar açıp ailelerden çocuklarının fotoğraflarını isteyen pedofili zanlı yakalandı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan sahte Instagram hesabında kendisini doktor olarak tanıtan zanlı, ebeveynlerden çocuklarının özel bölgelerinin fotoğraflarını istedi. Hastalık teşhisi bahanesiyle fotoğraf ve video isteyen şahsın hesabını fark ettikten sonra savcılığa gidip şikayetçi olan Prof. Dr. Celayir, aileleri uyardı; "Lütfen hekimle bizzat görüşmeden çocuklarınızın fotoğraflarını asla paylaşmayın. Zanlı yakalandı ama bu fotoğraf ve videoları ne amaçla kullandığını henüz bilemiyoruz. Organize bir suç gibi görünüyor. Pedofili porno sitelerine dahi satılmış olabilir" dedi.

"ORGANİZE PORNO SUÇ ÖRGÜTÜ BİLE OLABİLİR"

Çocuk cerrahisi ve ürolojisi alanında camianın en tanınmış ve saygın hekimlerinden biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Klinik Şefi Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan sahte Instagram hesabının altından pedofili tuzağı çıktı.

Hesabı yöneten kişinin ailelerden teşhis koyma bahanesiyle çocuklarına ait genital bölge fotoğrafları ve videoları istediğini öğrenen Prof. Dr. Celayir, hemen savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yapılan siber soruşturma sonucunda, hesabı yöneten kişinin İstanbul dışında yaşayan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen biri olduğu ortaya çıktı ve şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Ancak Prof. Dr. Celayir, bu sayfanın zihinsel özürlü biri tarafından hazırlanamayacak kadar düzgün ve gerçekçi olduğunu, bunun organize bir porno suç örgütü işi dahi olabileceğini söyledi.

"YILLIK İZİNDEYKEN HABERDAR OLDUM"

Geçtiğimiz yaz yıllık izinde olduğu sırada olaydan haberdar olduğunu anlatan Prof. Dr. Celayir, "12 Ağustos'ta klinik sorumlu hemşiremiz beni aradı. 'Hocam sizin Instagram hesabınız yoktu ama sizin fotoğrafınızla bir Instagram hesabı var ve adınızla buradan annelerden çocuklarının genital bölgelerini içeren fotoğraflar, hatta videolar istenmiş' diye haberdar etti.

Ben de Instagram hesabım olmadığı için, sayfayı görmek istedim ve gerçekten bir hekim gibi hesap açıldığını, pedofilik suç unsurları mevcut olduğunu görünce hemen şikayette bulundum. Siber suçlara da bildirmem söylendi ve o kanala da müracaat ettik." dedi.

"ZİHİNSEL ENGELLİ BİR KİŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Savcılıktan zanlının yakalandığına dair geçtiğimiz hafta kendisine bilgi verildiğini söyleyen Prof. Dr. Celayir, "Geçtiğimiz hafta içinde kişinin yakalandığı konusunda İstanbul dışı bir ilden savcılıktan telefon geldi. İstanbul Anadolu Adliye Sarayı'na gittim ve görüntülü konuşma ile savcıya ifademi verdim. Yakalanmış olmasına çok seviniyorum, bu konuda savcılarımızın da gerekenleri yapacağına inanıyorum.

Ama bir yandan da adımın böyle pedofilik içerikli bir olayda geçmiş olması beni çok üzdü. Aileler ve çocukları için daha çok üzüldüm. Belki sadece fotoğraf isteyerek porno sitelerinde falan yayınlıyor olabilirler ya da pedofil biri, çocuklara zarar veriyor olabilir. İlgili kişinin zihinsel özürlü olduğunu da öğrendik ama o kadar güzel bir Instagram sayfası hazırlamış ki, zihinsel özürlü bir kişinin böyle bir siteyi tek başına hazırlayabileceğine açıkçası pek inanmıyorum." şeklinde konuştu.