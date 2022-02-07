Pedoloji ne demek, TDK'ya göre Pedoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pedoloji ne demek? Pedoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pedoloji kelimesi. Peki pedoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pedoloji nedir, pedoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEDOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pedoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pedoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pedoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuk bilimi

- Toprak bilimi

