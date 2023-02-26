Pedram Ghazipour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedram Ghazipour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedram Ghazipour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedram Ghazipour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedram Ghazipour 25 Haziran 1997 tarihinde Kermanshah şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da پدرام قاضی پور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedram Ghazipour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedram Ghazipour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 30 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Pedram Ghazipour'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedram Ghazipour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedram Ghazipour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedram Ghazipour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedram Ghazipour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Be'sat U21

1 Temmuz 2017 yılında Be'sat K

1 Temmuz 2018 yılında Avalan Kamyaran

1 Ağustos 2019 yılında Gol Gohar

15 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2020 yılında Golreyhan FC

30 Mart 2021 yılında Malavan

Pedram Ghazipour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedram Ghazipour şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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